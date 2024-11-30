Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'da rüzgarın, yarın ilk saatlerde batısı, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Güney Ege'nin kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına, Marmara'da pazartesi günü ilk saatlerde, Ege'de öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.