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Memurların ücretsiz izni 3 yıla çıkıyor

TBMM'de basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurların izin sistemi ile ilgili yapılan düzenlemede memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için imkan getirileceğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 15:30, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:21
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Memurların ücretsiz izni 3 yıla çıkıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, 26 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

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Teklif hakkında açıklama yapan AKP Grup Başkanı Güler, "Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkan getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz." diye konuştu.

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