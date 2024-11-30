Erdoğan: 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının anahtar teslim ve kura çekim töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"El ele vererek, hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıyor.

"ASRIN İNŞASINI BAŞLATTIK"

6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan, asrın inşasını başlattık.

"ELİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN ÇEKMEDİK"

Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz.

Kahramanmaraşımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERDEN BİRİNİ YAŞADI"

Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye'ye eser kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. 6 Şubat'ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

"DEPREM TURİSTLİĞİ" SUÇLAMASI

Sayın Özel çıkmış, 'Deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü iddiayı ve iftiyarı ortalığa boca ediyor. Ben buradan kendisine soruyorum; sayın Özel, siyaset boş atıp, dolu tutmasını beklemek midir? Afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Deprem turistliği dışında ne yaptınız?

Bak biz bugün Maraş'ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz. Eski genel başkanınız, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa, arşın burada.