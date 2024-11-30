TIR'la çarpışan otomobil parçalandı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi.

M.B. kontrolündeki TIR, aynı istikamette giden D.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tabelaya çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralanırken, tır sürücüsü ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılar çevre hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.