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Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 16:38, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 18:57
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Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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