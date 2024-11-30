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HIV/AIDS'e yönelik Gönüllü Test Merkezlerinin sayısı 10'a ulaşıyor

Sağlık Bakanlığınca yürütülen HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı kapsamında ücretsiz testlerin yapıldığı Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin sayısı, bu yıl hizmete girenlerle 7'ye ulaştı, yıl sonuna kadar 10'a çıkarılması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 16:55, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:56
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HIV/AIDS'e yönelik Gönüllü Test Merkezlerinin sayısı 10'a ulaşıyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, bağışıklık hücrelerine zarar vererek bağışıklık sistemini zayıflatan ve tedavi edilmediğinde AIDS'e neden olan HIV, erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabiliyor ve bireyler uzun yıllar sağlıklı yaşam sürdürebiliyor.

HIV, temel olarak korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan ve kan ürünleri, sterilize edilmemiş cerrahi malzemeler veya enjektörlerin ortak kullanımı, HIV pozitif anneden bebeğe gebelik, doğum ya da emzirme sırasında bulaşıyor.

HIV pozitif gebelerde hamilelik süresince verilen tedavi, sezaryen doğum ve emzirmenin engellenmesi gibi önlemlerle bebeğe bulaşma riski büyük ölçüde azaltılabiliyor.

Enfeksiyonu tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmamakla birlikte kullanılan ilaçlar, virüsün çoğalmasını kontrol altına alarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve AIDS'e ilerleme riskini engelliyor.

Ücretsiz HIV testleri yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, HIV pozitif bireylerin toplumda karşılaştığı ön yargıları azaltmak ve HIV/AIDS ile mücadelede farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erken tanı ve tedavi için HIV enfeksiyonu, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarında yapılan testlerle teşhis edilebiliyor. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki testler ücretsiz uygulanıyor.

Hızlı testler bir saatte, ELISA testi 24 saatte, HIV RNA testleri ise 10 gün içinde sonuçlandırılıyor.

Testler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu ile kolayca yaptırılabiliyor.

Gönüllü Danışmanlık Test Merkezlerinde randevu alınma zorunluluğu bulunmuyor

Bunun yanı sıra testler, Türkiye'de HIV/AIDS yeni vaka sayılarını ve hastalığa bağlı ölümleri azaltmak amacıyla gizlilik esasları içerisinde Sağlık Bakanlığının desteğiyle Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinde (GDTM) de ücretsiz uygulanabiliyor.

Merkezler, HIV/AIDS açısından risk altında bulunan grupların yanı sıra HIV/AIDS şüphesi taşıyan herkese danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Test sonucu pozitif çıkan bireyler tanı ve tedavi için bir merkeze yönlendiriliyor. Gönüllü Danışmanlık Test Merkezlerinde randevu alma zorunluluğu bulunmuyor.

HIV ve AIDS testinin ücretsiz yaptırılabildiği Ankara ve İstanbul'da ikişer, Mersin, İzmir ve Bursa'da ise birer tane bulunan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin sayısının da artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda bu yıl hizmete girenlerle birlikte 7 olan Gönüllü Danışmanlık Merkezlerinin sayısının yılı sonuna kadar 10'a çıkarılması hedefleniyor.

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