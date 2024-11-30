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Bakan Bolat duyurdu: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor

Esnaf kredilerinde yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat esnaf ve sanatkarların aldığı kredilerde 5 yeni adımda kolaylık sağlayacaklarını duyurdu. Buna göre alınan kredilerin vadelerinde değişiklikler yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 17:00, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:01
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Bakan Bolat duyurdu: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor

Esnaf kredilerinde yeni düzenlemeler geliyor. 5 adımda esnaf ve sanatkarların aldığı kredilerde kolaylıklar sağlanacak. Düzenleme le ilgili detayları Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı.

Bakan Bolat: Esnaf kredilerinde yeni düzenlemeler getiriyoruz

Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik 5 adımla yeni kolaylıklar getireceklerini belirterek, "Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı, bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz." dedi. Bolat, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi.

"Kredilerin kapsamı genişletiliyor"

Esnaf, sanatkar ve kooperatifleri ekonominin temeli olarak gördüklerini vurgulayan Bolat, "Esnafa sağlanan kredilerin kapsamının genişletilmesinden bu konuda kolaylıklarının sağlanmasına kadar birçok alanda düzenlemeleri uygulamaya alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Bolat'tan 5 müjde

Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."

"2 milyon 235 bin esnafı destekliyoruz"

Öte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) ev sahipliğinde, Antalya'da esnaf ve sanatkarlarla buluştuklarını bildirdi.

Ekonominin temel direklerinden biri olarak gördükleri esnaf, sanatkar ve kooperatiflere desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 22 yıldan bu yana güçlendirerek sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 235 bini bulan esnaf ve sanatkar camiamıza hizmet ediyor, 2 bin 991 meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Finansal alanda teşvik, hibe ve krediler sağlıyoruz"

Bolat, tüm paydaşlarla ortak hareket ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözme, talep ve beklentilerine karşılık verme, finansal alanda teşvik, hibe ve kredilerle güçlü altyapıların oluşmasına katkı sağlama noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyor, hayata geçirdiğimiz yeni strateji ve eylem planlarıyla gelecek vizyonumuzu şekillendirmeye odaklanıyoruz. Bugün GSYH'si 1 trilyon 202 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 17 çeyrektir ekonomik büyümesini kesintisiz sürdüren, büyümede mal ve hizmetler ihracatı katkısını artıran Türkiye, esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte üretmeye ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmaya devam edecektir."

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