Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerce söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız. Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 30, 2024

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Süreci yakından takip ediyoruz"

"Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz".