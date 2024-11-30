Beşiktaş'a Paulista ve Uduokhai'den kötü haber

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlandığını duyurdu. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'tan art arda sakatlık açıklamaları geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlanmasıyla birlikte sadece 2 stoper oyuncusu kaldı: Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDEKİ MAÇLAR:

Hatayspor

Fenerbahçe

Bodo/Glimt

Sakatlığa dair yapılan paylaşım şu şekilde:

''Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.''