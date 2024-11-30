2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?

Okullarda ikinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Aralık ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.