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Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisinin gidişatına ve hükümetin planlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Şimşek, 'oldukça kapsayıcı yapısal reform' gündemlerinin bulunduğunu belirterek reformların 'aktif sanayi politikaları', 'beşeri sermayenin geliştirilmesi', 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' ve 'sermaye piyasalarında derinliğin artırılması' konusunda olacağını dile getirdi. Bakan, ABD'nin gümrük tarifelerine Türkiye'nin daha dirençli olacağını kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 21:08, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 21:08
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Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'ün kapanış oturumu olan 'Küresel Ekonomik Belirsizliğin Ele Alınması: Dayanıklılık Stratejileri' başlıklı panelin açılışında konuştu.

Bakan Şimşek, ABD'nin daha fazla tarife uygulamasının gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki Türkiye buna nasıl yanıt verecek? Türkiye ticarette artan korumacı eğilimlere karşı dirençlidir. Gümrük Birliğini de eklediğimizde 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Bu da toplam ihracatımızın yüzde 62'sine karşılık geliyor. Şu an kapsamlı ticaret anlaşmaları için görüştüğümüz başka ülkeler de var. Türkiye yakın ve dost ülkelerden tedarik eğilimlerinde de avantajlı konumda. Çünkü, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ile hem yakınız hem de dostuz. Bununla birlikte ulaşım yolları kanalıyla bölgesel bütünleşmeyi ve bağlantısallığı güçlendirmek konusunda avantajlarımız var."

'Türkiye'nin borçluluk oranı düşük'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin bulunduğu Orta Koridor'dan bahsederek, bu güzergahın küresel ticaret için en iyi yollardan olduğunu dile getirdi.

Küresel borçlulukta yaşanan artışa değinen Şimşek, "Türkiye'nin toplam borçluluk oranı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre oldukça düşük. Bu hem özel sektörde hem de kamuda böyle. Türkiye'nin milli gelirine göre tüm sektörlerdeki (hanehalkı, finansal sektör, reel sektör ve kamu) toplam borçluluk oranı yüzde 99. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 245. Düşük borçluluk oranımız, ülkemizin direncini artıran önemli bileşenlerden birisi." şeklinde konuştu.

Şimşek, dünyanın nüfusunun giderek yaşlandığını ve bu durumun ciddi mali yüklerinin olacağını kaydederek, "Türkiye, çalışma çağındaki nüfus artışı açısından göreceli olarak güçlü bir konumda. Ayrıca, Türkiye'nin ciddi demografik potansiyeli var. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36, hedefimiz bu oranı OECD ortalamasına (yüzde 66) yaklaştırmak. Bunu başardığımızda ciddi bir potansiyeli ortaya çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

'Yapısal reform gündemimiz var'

Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı kentsel dönüşüm projeleri ve hayata geçirdiği sosyal konut projelerini anlatan Şimşek, TOKİ'nin bugüne kadar 1,3 milyondan fazla konut inşa ettiğini, deprem bölgesinin yeniden imarı kapsamında 450 binden fazla konutun tamamlanacağını aktardı.

Şimşek, küresel büyümede yaşanan zorluklardan bahsederek, küresel büyümeyi yapısal reformlar, yapay zeka ve verimlilik alanındaki politikaların artırabileceğini vurguladı.

Türkiye için oldukça kapsayıcı yapısal reform gündemlerinin bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Yapısal reformlar için gereken adımları atıyoruz, kararlıyız. Aktif sanayi politikalarından beşeri sermayenin geliştirilmesine, yatırım ortamının iyileştirilmesinden sermaye piyasalarında derinliğin artırılmasına varıncaya dek kapsamlı bir reform gündemimiz var. Verimliliği ve rekabetçiliğimizi güçlendirerek, büyüme potansiyelimizi artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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