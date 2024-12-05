Muhalifler, Suriye'nin 4. büyük kenti olan Hama'yı ele geçirdi
Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. Reuters haber ajansı Suriyeli muhaliflerin Hama şehir merkezine girdiklerini açıkladı. Hama Suriye'nin 4. büyük kenti. Muhalifler Aralık ayı başında da Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'i ele geçirmişti.
Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.
Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline ulaştı. Reuters haber ajansı Suriyeli muhaliflerin Hama şehir merkezine girdiklerini açıkladı.
Suriyeli muhaliflerin Hama askeri havaalanına girdiği bildirildi.
Esad rejimi güçleri, saat 15:00'te yaptığı açıklamada, "sivillerin hayatını korumak" amacıyla Hama kentinden çekildiklerini duyurdu.
Suriye muhaliflerinin Hama cezaevini ele geçirmesinin ardından cezaevindeki yüzlerce tutuklu serbest bırakıldı. Hama hapishanesinden serbest bırakılan tutuklu sayısının 3000 civarında olduğu bildiriliyor.
Dün stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı Suriye rejimi karşıtı muhalif gruplar, Hama ilçe merkezine girdi. Muhalifler Aralık ayı başında ülkenin en büyük kenti olan Halep kent merkezini ele geçirmişti.