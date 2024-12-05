Muhalifler, Suriye'nin 4. büyük kenti olan Hama'yı ele geçirdi

Dün stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı Suriye rejimi karşıtı muhalif gruplar, Hama ilçe merkezine girdi. Muhalifler Aralık ayı başında ülkenin en büyük kenti olan Halep kent merkezini ele geçirmişti.

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