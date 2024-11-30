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Aralık 2024 ödeme tarihi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayı etabı bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında uzatılmıştı. Tüm gözler şimdi 2024 Aralık ayı ödeme takviminde olacak. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 22:45, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 22:37
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Aralık 2024 ödeme tarihi: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı'nın Arlık ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı ödemelerinin ay ortasında yatırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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