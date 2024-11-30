Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Aysema D, otomobini park etmek için manevra yaparken fren yerine gaza bastı, araç kontrolden çıkıp bina önündeki beton korkuluklara çarparak bahçe duvarında asılı kaldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net