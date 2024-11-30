İsrail basını boykotun etkisini yazdı: En büyük darbe Türkiye'den

İşgalci İsrail'in ekonomi gazetesi Calcalist, Gazze'de gerçekleştirilen katliamlara dünyanın tepkisini ve küresel boykotun etkilerini inceledi. UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararının ve İsrail'e birçok alanda darbe vuran boykotun önemi, İsrail gazetesinde de ortaya çıktı. İsrail gazetesi, en büyük boykotun Türkiye'den uygulandığını ve bunun büyük darbe indirdiğini belirtti.

Türkiye'den uygulanan boykot en kuvvetlisi

Haberde, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ambargonun en büyük darbe olduğu belirtildi: "En büyük ve en gürültülü boykot, mayısta başlayan ve ekim ayında yoğunlaşan Türkiye boykotuydu."

Yabancı yatırımcı kaçacak

Boykotun her geçen gün daha da sıkılaştığına işaret edilen haberde, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararının, "İsrail'deki yabancı yatırımlar açısından sonuçları" olacağı belirtildi. Gazetenin haberinde, "Örneğin, etik kurallar nedeniyle silah şirketlerine yatırım yapmayan Norveç Varlık Fonu, savaş suçları işlediğinden şüphelenilen ülkelere yatırım yapmıyor." ifadesi kullanıldı.

"Daha da dışlanacağız"

Uluslararası kamuoyunda İsrail'in "kana susamış, kundakçı" imajına dönüştüğü belirtilen haberde, İngiltere, İtalya, Avustralya ve İspanya dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin İsrail güvenlik şirketleriyle ticareti azaltmaya yönelik kamuoyu baskısını dile getirdiği açıklandı. Bunun daha da artacağı vurgulandı ve daha da dışlanmış bir devlet olarak sınıflandırmaya itecek "sessiz boykot sorunu" olduğu belirtildi.

Turizm darbe aldı

Gazze'deki soykırımdan dolayı çok sayıda uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı. 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'de 66 hava yolu şirketi faaliyet gösterirken, şu an yalnızca 6 İsrail şirketi dahil 20 hava yolu firmasının hizmet verdiğine işaret edildi. Haberde, "Yurt içi turizm büyük bir darbe aldı ve yabancı turizm önemli ölçüde daha pahalı hale geldi." ifadesine yer verildi.