Kırmızı listedeki PKK'lıyı vatandaş yakalattı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken Batman'da vatandaşların dikkatiyle terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Merkeze bağlı Cudi Mahallesi'nde vatandaşlar, 21 Kasım saat 00.30 sularında sokakta dolaşan çantalı bir şahıstan şüphelendi. Bu durum üzerine vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

KISKIVRAK YAKALANDI



Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Sırtındaki sırt çantasıyla sokakta dolanan şahsın Canfeda kod adlı terörist Eyüp Toğyıldız olduğu tespit edildi. Terörist Toğyıldız'ın İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategori'de arandığı ortaya çıktı. Batman merkez Sağlık Mahallesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki terörist Toğyıldız'ın, 2021 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi.

BURAK DOĞAN