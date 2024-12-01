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Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var

Eğitim amacıyla Avrupa'ya gitmek isteyen öğrenciler, bir süredir vize engeliyle karşı karşıya. İtalya'da okumaya hak kazanan birçok Türk öğrenci de vize engeline takıldı. Vizelerini alamayan öğrencilerin eğitimleri yarıda kaldı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 08:08, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 08:35
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Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vizelerini alamayan Türk öğrencilerin mağduriyeti sürüyor. Öğrencilere verilen ret mektubunda 'iltica riski, maddi yetersizlik ve maddiyatın yeterli olmaması' gibi nedenler yer alıyor.

İstanbul ve İzmir'de bulunan İtalya konsoloslukları önünde bir süredir sesini duyurmaya çalışan öğrenciler, yetkililerden yardım bekliyor.

Öğrencilerden Göktürk İşcan (21), "İtalya'daki mühendislik sınavını başarıyla geçerek kabul edildim. Yaklaşık bir yıldır bu sınavlara hazırlanıyordum ve Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almama rağmen Bologna Üniversitesi'nden kabul aldıktan sonra okulumu dondurma kararı verdim. İtalya İstanbul Konsolosluğu'nda aylardır bekliyoruz. Ayrımcı tutumlar nedeniyle eğitimime başlayamıyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin makine bölümünden 2023'te mezun olan Yiğithan Köse (25) ise, eşiyle birlikte İtalya'da bir üniversiteden kabul aldıklarını buna karşın benzer sorunu yaşadıklarını söyledi.

Batuhan ALTINBAŞ

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