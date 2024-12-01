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Bir haftada 451 bin 675 araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21-28 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini ve 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 09:45, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:10
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Bir haftada 451 bin 675 araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya hız ihlali denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kış lastiğinin önemine de dikkati çekerek, "Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kış lastiği kullanımı gerekli ve önemli, unutmayalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

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