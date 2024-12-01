Azmiyle hayata tutundu, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Asime Asya Koşal'ın ailesiyle oturduğu bina yıkıldı. Enkaz altından 3 gün sonra çıkartılabilen Koşal, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte sağ kol ve bacağını kaybetti. Koşal, bedensel yaralarla ve psikolojik zorluklarla baş başa kalırken, yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunmanın yolunu buldu. Yıllar sonra tek elle örgü örmeyi başaran Koşal, örgü işlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra büyük bir ilgi gördü. Koşal, örgü yaparken kullandığı tığı da kendi tasarladığı modelle daha işlevsel hale getirdi. Bakır boru içerisine sıradan tığı yapışkanla sabitleyip, daha kalın olması için çift taraflı bantla kalınlaştırıp kullanan Koşal, benzer bedensel engeli bulunan kişilere de bunu nasıl yaptığını çektiği videolarla anlattı.

Asime Asya Koşal, 27 Kasım'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri' töreninde, 'Geleneksel tığ ve şiş örme ustası' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı. Amacının engelli bireyler arasında insanın isterse neleri başarabileceğini göstermek olduğunu söyleyen Koşal, 'Bunu başardığıma inanıyorum' dedi.

'BEN KENDİME İNANDIM'

Yaşadıklarını anlatan Asime Asya Koşal, "Yıllar sonra hayata tutunabilmem için bir amaç gerekiyordu. Fiziksel durumunuz her ne olursa olsun kendinize inanıyorsanız, güveniyorsanız bunu oturduğunuz yerde de başarabileceğinize inanıyorum ve ben kendime inandım. Yıllar sonra önce şiş sonra da tığı tek elle kullanabildiğimi gördüm. Tabi bu bana Allah'ın verdiği bir mucizesiydi; ben öyle görüyorum ve inanıyorum. Bununla birlikte ördüklerimi sosyal medyada paylaştıkça büyük bir ilgi gördü. Birçok kişiye, birçok kitleye ulaştım. Benimle birlikte şimdi sosyal medyada kocaman bir ailem var. Bir sürü ülkeden beni takip eden insanlar var" ifadelerini kullandı.

'BENİM AMACIM BİR FARKINDALIK YARATMAKTI'

Örgü için geliştirdiği tığı da anlatan Koşal, "Tabii ki benim tığım çok farklı, özel. Bunu biz kendimiz tasarladık. Tığ, normalde küçüktür. Onunla örebilmem mümkün olmadığı için biz de böyle bir şey tasarladık. Bunu gören yurt dışında ve yurt içinde bir tarafını kullanamayanlar insanlar bana ulaştılar. 'Biz de sizin gibi başarmak istiyoruz' dediler ve onlara öğretici videolar çekerek gönderdim. Sayımız sanırım 20'ye ulaştı. Hayattaki var olma sebebim evvela insanlara umut olmak, ondan sonra da azim, başarı. Benim amacım engelli bireyler arasında insan isterse neleri başarabileceğini göstermek, bir farkındalık yaratmaktı. Bunu da başardığıma inanıyorum" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ödül ile ilgili de konuşan Koşal, "Beni Kültür Bakanlığı'ndan fark ettiler ve teklifte bulundular. Evraklarımızı gönderdik. Çok kıymetli bir ödüle layık görüldüm. Ben ve benim gibi 25 kişiye kendi dalında sanatlarını icra eden ustalarla birlikte Ankara'daki külliyede bize ödüllerimiz Turizm Bakanlığı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için de çok mutluyum. Bu güzel ödüller, bu güzel geri dönüşler beni daha çok motive ediyor. Bununla birlikte daha güzel yerlere gelebileceğim, insanlara daha faydalı olabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TEKRARDAN DENEDİM, HİÇBİR ZAMAN YILMADIM'

Engelli bireylere de seslenen Asime Asya Koşal, "Fiziksel durumu ne olursa olsun önce kendilerine inanmaları gerekiyor. Bence kendilerine bir hedef belirlemeliler. Bu hedef doğrultusunda azimle yılmadan çalışmalılar. Tabii ki başaramadığında veya yapamadığında umudun düşüyor. Benim de başıma geldi, tekrardan denedim ama hiçbir zaman yılmadım. Tekrar tekrar isteyerek, severek denediğimde olabildiğini gördüm. Yani sosyal, aktif olsunlar. Kendilerini eve kapatmasınlar" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR ENGELİN OLDUĞUNDA ALLAH TARAFINDAN ÇOK DAHA BAŞKA BİR GÜÇ GELİYOR'

Engelli bireyler için halen eksikliklerin de olduğunu belirten Koşal, "Gerek kaldırımlarda, gerek yollarda, gerek ulaşımda olsun bunların sıkıntılarını da yaşıyoruz. Bunlar giderilebildiği zaman dışarıda çok daha rahat, aktif olacağız. Çünkü ben şunu gördüm bir uzvunu kaybettiğinde veya herhangi bir engelin olduğunda Allah tarafından çok daha başka bir güç geliyor insana. 'Örgü' dediğiniz zaman evet herkes elle örebiliyor ama bunu tek elle başarabilmek, bu Allah'ın verdiği bir lütuf diye düşünüyorum. Çünkü onların da o kadar güzel meziyetleri vardır ki ben buna inanıyorum. Yılmayın. Gerçekten, azimle başarmak istediğiniz zaman bir insanın durumu ne olursa olsun başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.