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TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren teklif ile Genel Sağlık Sigortası'na yönelik teklifi görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 11:07, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:26
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TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

Haftalık çalışmasına 3 Aralık'ta başlayacak Genel Kurul, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Özel bütçe kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yapılan arsa ve arazi teslimleri, katma değer vergisinden istisna tutulacak. Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla ceza verilmesi gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı 50 bin liradan az olmayacak. Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren veya görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri ve diğer teknik personeliyle laboratuvar görevlileri 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilecek ve şirketlere ortak olabilecek.

- Genel Sağlık Sigortası'na yönelik teklif

Bu teklifin ardından Genel Kurul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası primleri ile fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek, Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Ayrıca Genel Kurulda, Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca yemin edecek.

- Komisyon gündemleri

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda başkanvekili seçilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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