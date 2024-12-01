Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu

Meslek tercihini çoğu zaman üniversite belirliyor olsa da, eğitim uzmanlarına göre başarılı bir kariyer için en önemli dönem lise yılları olarak gösterilmekte. Alınan lise eğitimi, çoğu zaman gidilecek üniversitenin temellerinin atılmasına neden olurken, bu nedenle aileler çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olabilmesi için en iyi liselerde okumalarını arzu etmekte.

Söz konusu durumun, sık sık Türkiye'nin en iyi liselerinin hangisi olduğunu merak konusu yaparken, yeni yıla girilmesine az bir süre kala en başarılı liselerin sıralamasında da değişikliğe gidildi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 LİSESİ

Uzun yıllardır Türkiye'nin en iyi lisesi sıralamasında ilk basamakta yer alan Galatasaray Lisesi, bu yıl yapılan yerleştirmelerle birlikte zirveyi İstanbul Erkek Lisesi ile paylaştı. Okulların öğrencileri kabul ettiği taban puanlar dikkate alınarak oluşturulan listede sıralama şu şekilde...



1. İstanbul Erkek Lisesi

- Taban Puanı: 494.77

- Yüzdelik Dilim: 0,04

2. Galatasaray Lisesi

- Taban Puanı: 494.77

- Yüzdelik Dilim: 0,04

3. Kabataş Erkek Lisesi

- Taban Puanı: 493.43

- Yüzdelik Dilim: 0,05



4. Ankara Fen Lisesi

- Taban Puanı: 490.47

- Yüzdelik Dilim: 0,11



5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

- Taban Puanı: 488.20

- Yüzdelik Dilim: 0,15

6. İzmir Fen Lisesi

- Taban Puanı: 488.20

- Yüzdelik Dilim: 0,15

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

- Taban Puanı: 484.52

- Yüzdelik Dilim: 0,27

8. Çapa Fen Lisesi

- Taban Puanı: 483.55

- Yüzdelik Dilim: 0,29

9. Tofaş Fen Lisesi

- Taban Puanı: 482.97

- Yüzdelik Dilim: 0,32

10. Adana Fen Lisesi

- Taban Puanı: 481.29

- Yüzdelik Dilim: 0,40