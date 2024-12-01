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Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 15:52, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:53
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Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilin artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacağını belirtti.

Şehirlerin Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacağını vurgulayan Kurum, "155 bin konutu sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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