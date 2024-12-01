Özgür Özel: Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığının "Gelecek ve Umut" temasıyla düzenlediği 17. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisiyle açılışı yapılan Kurultay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kurultay Divan Başkanlığına, yapılan oylama sonucu İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara seçildi.

Selamlama konuşmaları ve müzik dinletisinin ardından partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin gençlerle birlikte iktidara yürüdüğünü söyledi.

Gençleri siyasetin merkezine koyan bir gelenekten geldiklerini belirten Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini anlattı.

Siyaset kalesinin başarı kapısını, genç ve kadın adaylarla açtıklarını ifade eden Özgür Özel, gençlerin verdiği güç ve dinamizmle, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde ettikleri sonucu genel seçimlere de taşımak istediklerini bildirdi.

Özgür Özel, partisinden, 30 yaşın altında 3, 40 yaşın altında 58 belediye başkanı bulunduğunu, hepsiyle gurur duyduğunu belirterek, "Biz, 'Eğer, listenin ilk 5 sırasının içinde bir tane genç yoksa o listeyi kabul etmiyoruz. İkinci 5'te bir genç yoksa o listeyi kabul etmiyoruz. Her 3'lü pencerede bir kadın yoksa o listeyi kabul etmiyoruz.' diyerek 6 binin üzerinde kadını ve 3 binin üzerinde genç arkadaşımızı seçilecek yerlere koyduğumuz için belediye meclislerine taşıdık." dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığının talebiyle parti içi yüzde 20 olan gençlik kotasını yüzde 30'a çıkardıklarını ve 18 ile 25 yaş arasına yüzde 10'luk, 25 ile 40 yaş arasına ise yüzde 20'lik yeni bir kotayı tüzük kurultayında uyguladıklarını anımsatan Özel, gençlerin yüzde 30'luk temsilini sağlamayı başaracaklarını ifade etti.

Türkiye'deki gençlerin sorunları olduğunu söyleyen Özel, "Maalesef 4 gençten 3'ü valizleri kafada toplamış. İşin zor ve ürkütücü tarafı valizlerin önce kafada toplanmasıdır." diye konuştu.

Esas beka sorununun, bu ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerine gitme hayali kurması olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkeden umudunu kesmiş gençlerin yeniden hayal kurmasını sağlayacak bir ortamı yaratmak en büyük mücadelemizdir. Bunu başaracağız." dedi.

Özel, salonda yer problemi yaşayan partililere, "Çok rica ediyorum artık alın yerlerinizi. Sadece tezahürat yaparak, sadece slogan atarak Türkiye'deki gençlere umut olamayız. Biz, içeriği güçlü, ne diyeceğini bütün Türkiye'nin merak ettiği bir kurultay yapıyoruz. Önce bir derdimizi anlatalım, sonra slogan da atarsınız, omuz omuza da zıplarsınız." diyerek çağrıda bulundu.

Türkiye'deki 18-24 yaş arası 100 gençten 31'inin eğitim alamadığını ve istihdam edilemediğini söyleyen Özel, İstanbul Planlama Ajansının son çalışmasına göre, İstanbul'da özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyetinin geçen yıl 14 bin 500 lira iken, bu yıl yüzde 57 artışla 22 bin 920 liraya çıktığını, geçen yıl 12 bin 500 olan İstanbul'da öğrenci evinde kalan öğrencinin aylık yaşam maliyetinin ise 18 bin 750 liraya yükseldiğini aktardı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun, üniversite öğrencilerine 2 bin lira verdiğini belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Yani 66 lira 66 kuruş günlük. İstanbul'da bir kaşarlı tostun fiyatı 70 lira. Yani verdikleri parayla bırakın üç öğünü, bir öğünde bir kuru tost yenilemiyor. Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz geldiğimizde kredi 45 liracıktı, şimdi 2 bin lira yaptık.' diyor. O 45 liracık, 225 simit alıyordu. Bugün övündüğü 2 bin lira 133 simit alıyor. O 45 lira diye küçümsediği Bülent Ecevit hükümetinin verdiği öğrenci bursu 1,5 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü 2 bin lira, çeyrek çeyrek altın alıyor, tam 8 katlık erime var. O günkü burs parasını bugüne uyarladığınızda, bugün kredinin olması gerektiği fiyat 8 bin 300 lira. Eğer Erdoğan olmasaydı, bugün 8 bin 300 lira kredi parası alacaktı öğrenciler."

"Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz"

İktidara gelmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulunu kaldırarak üniversiteleri özgürleştireceklerini ve nitelikli eğitimi tabana yayacaklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Gençler arasında ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. İktidarımızda, liseyi bitiren her genç, çok iyi bir yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek teknolojik donanıma sahip olacak. Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız. Öğrencilerimize, nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Yurt kapasitelerini 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Öğrenci burs ve kredi tutarlarını yükseltecek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamının kredi değil, burs kullanmasını sağlayacağız. Gençlerin, iletişim, ulaşım, sosyal aktivite özgürlüğünü ve bunlara kolay erişimini sağlayacağız. Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişecam'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ürettiği "Cumhuriyet Ateşi" isimli cam objeyi, yeni seçilecek CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'na emanet etmesi için mevcut Genel Başkan Gençosman Killik'e takdim etti.

Kurultay, Özgür Özel'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasıyla sürdü.