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Kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) filosunu, modern karla mücadele ve yol bakım araçlarıyla güçlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız tamam." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 17:00, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:55
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Kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamam

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, KGM Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen KGM Makine Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, kar yağışının başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Karayolları altyapısını geliştirirken bu yolları kullanan araçların 365 gün, kar kış demeden, gece gündüz trafikte olduğunu göz ardı etmediklerini belirten Uraloğlu, hem yolların güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını yaptıklarını hem de kar kış, fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamaya gayret ettiklerini anlattı.

Uraloğlu, her yıl yeni makine ve ekipman alarak makine parkını güçlendirdiklerinin altını çizerek, özellikle 2016'dan itibaren makine parkında geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına başladıklarını anımsattı. Karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarına işaret eden Uraloğlu, makine parkının ortalama yaşının 2002'de 18,1 iken yeni yapılan alımlarla bu oranı yaklaşık 10'a düşürdüklerini aktardı.

"Makine ve ekipmanların yüzde 85'i yerli imalat"

Bakan Uraloğlu, aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 16,9'a indirdiklerini belirterek, "2016'dan itibaren 7 bin 157 adet makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 49'unu yenilemiş olduk. Bu yıl 1 milyar 516 milyon lira bedelle, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı, yükleyici gibi 43 çeşit yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz, 344 adet makine ve 284 adet ekipman olmak üzere toplam 628 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'i yerli imalat."

Söz konusu alımlarla makine parkının yenileme değerinin toplam 718,2 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, "Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 598 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 607 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. Bugün envanterimize kattığımız bu modern ve teknolojik karla mücadele ve yol bakım araçlarıyla filomuzun gücüne güç kattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız da tamam." dedi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 549 kilometrelik yol ağında, 452 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 634 adet makine ve ekipman, 13 bin 283 personel ile gerçekleştirecek.

Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 926 kilometre kar siperi yapılmıştır.

Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor."

Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla hava ve yol durumlarının izlendiğine işaret eden Uraloğlu, kritik kesimlerde görevlendirilen 1480 karla mücadele aracının kameralarla, 5 bin karla mücadele aracının ise araç takip sistemi ile takip edildiğini söyledi.

Seyahat edecek sürücülere uyarı

Uraloğlu, araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara da düşen görevler olduğunu belirterek, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir.

Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, ALO 159 Yol Danışma hattından, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programı ile öğrenebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bugün itibarıyla başladığını anımsatan Uraloğlu, tüm araç sürücülerine kış lastiği kullanması tavsiyesinde bulundu.

Uraloğlu, konuşmasının ardından araç parkını gezdi ve bakım aracına kış lastiği taktı. Uraloğlu, hizmete alınan karla mücadele araçlarından birinin direksiyonuna geçti ve araç parkında bir süre kullandı.

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