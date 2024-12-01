İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 16:30, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:28
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesi'ndeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesi'ne ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.