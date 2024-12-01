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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 17:10, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:11
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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Minnığ Havalimanı'nı kontrolü altına aldı.

Türkiye'ye 13 kilometre mesafede olması nedeniyle stratejik öneme sahip havalimanı, 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline girmişti.

Rusya ve İran da havalimanını karargah olarak kullanarak askeri malzemelerin dağıtımını buradan yapıyordu.

Terör örgütü, bu noktadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alıyordu.

Operasyon kapsamında SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları, bölgenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında sürüyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, bu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG'li terörist Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.

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