Kardeşlerini öldürüp babasını yaraladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A.'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A., ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan M.A., jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.