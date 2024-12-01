Kardeşlerini öldürüp babasını yaraladı
Diyarbakır'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, iki kardeşini silahla vurarak öldürüp babasını yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 17:13, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:24
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A.'ya silahla ateş etti.
Saldırıda, iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İ.A., ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayın ardından kaçan M.A., jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.