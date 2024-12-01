Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınında 5 şüpheliye gözaltı

29'uncu Cadde'de bulunan mobilya fabrikasında yangın, saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tanınmayacak halde olan cesetlerden alınan örnekler, kimlik tespitlerinin kesinleştirilmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Fabrika sorumlularından 5 kişi gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı.