Merkez'e İTO'dan kötü haber

Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Depo sorumlusu polis el bombalarını ve mermileri satmış
Depo sorumlusu polis el bombalarını ve mermileri satmış
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
DMM tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret devam ediyor mu?
DMM tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret devam ediyor mu?
Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var
Vize çilesi! Sadece İtalya'da 900 mağdur öğrenci var
Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!
Yasaklar peş peşe geliyor: e-Sigara satan ve alkol damıtan yandı!
Damacanayı yabancılar bulandırdı
Damacanayı yabancılar bulandırdı
Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybetti
Halep alındı, muhalifler Hama'ya dayandı
Halep alındı, muhalifler Hama'ya dayandı
Adalet Bakanı: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Adalet Bakanı: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında!
Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında!
Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada
Bakan Şimşek'ten 'yapısal reform' mesajı: Dört ana konu masada
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 85 milyona zarar verir
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: 85 milyona zarar verir
2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?
2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?
Uraloğlu: Taşımacılıkta demir yolunun payı artırılacak
Uraloğlu: Taşımacılıkta demir yolunun payı artırılacak
MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez'e İTO'dan kötü haber

Merkez Bankası Kasım ayı Para Politikası toplantısında faiz indirimi için kasım ayı enflasyonuna işaret etmişti. Ve piyasalarda da kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,0'nin altında gelmesi halinde bir faiz indirimine gidileceği beklentisi oluştu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 18:55, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:41
Yazdır
Merkez'e İTO'dan kötü haber

Ekonomistlerle yapılan anketlerde de kasım ayı enflasyonu için beklenti 1,98 olarak ortaya çıktı. Aslında beklentinin de tam sınırda olması kasım enflasyonunu çok kritik hale getirmiş oldu. Ve kasım enflasyonu açısından kritik veri İstanbul Ticaret Odası-İTO tarafından açıklandı.

Buna göre kasım ayında fiyatlar yüzde 3,07 artış göstermiş oldu. Böylece İstanbul'da fiyat artışı yıllık bazda yüzde 57,99 olarak gerçekleşti. İTO'nun eylül ve ekim aylarında yüzde 3,90 ve yüzde 3,64 olarak açıkladığı fiyat artışları TÜIK'e göre yüzde 2,97 ve yüzde 2,88 olarak açıklandı. Bu iki fiyat artış oranına göre TÜIK verileri İTO'nun 0,8 seviyelerinde daha düşük geliyordu. Bu durumda kasım ayında yüzde 3,07 olarak açıklanan enflasyonun TÜIK verisi de en azından yüzde 2,0 seviyesinin üzerinde geleceği düşünülüyor.

İTO-TÜIK farkı

2017 yılından bu yana İTO verilerine göre fiyatlar 100 liradan 1.245,2 liraya yükselmiş oldu. Ama aynı durum TÜIK verilerinde fiyatlarında 100 liradan 947,0 liraya yükseldiği şeklinde görülüyor.

Bu durumda toplamda İTO ve TÜIK verileri arasında zaten yüzde 27,5 bir fark oluşturmuş durumda. Bu yıl için ise halen İTO'ya göre yüzde 57,99 (kasım) olan fiyat artışı TÜIK'e göre (ekim) yüzde 48,58 olarak ilan edilmiş durumda.

TÜIK'e göre geçen yıl kasım ayında fiyat artışı yüzde 3,28 olduğundan her durumda yıllık enflasyon düşmüş olacak. Hatta TÜIK kasım enflasyonunu yüzde 2,0 olarak açıklarsa yıllık enflasyon oranı da yüzde 46,74'e gerilemiş olacak ve İTO ile farkı 10 puanın üzerine çıkartmış olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber