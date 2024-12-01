İstanbul halinin zam şampiyonu belli oldu!

Gıda fiyatlarındaki artış, tüketicinin bütçesini her geçen gün biraz daha zorlamaya devam ediyor. Sağlıklı beslenme bir yana yeterince beslenemeyen halk, sebze-meyve fiyatlarından şikayet ederken İBB Hal Müdürlüğü, fahiş fiyat artışlarını ortaya koyan verileri açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 25 TL'den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında yüzde 260'lık artışla 90 TL oldu. Zam şampiyonu brokoliyi çarliston biber ve domates izledi. Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL'den 70 TL'ye çıkarak yüzde 250 oranında arttı. Karnabahar ise yüzde 233'lük artışla 15 TL'den 50 TL'ye çıktı. Sofraların temel gıdalarından olan semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100'ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti.

Meyvede zam lideri mandalina

Yıl içerisinde en çok zamanlanan meyve ise kış aylarının vazgeçilmezi mandalina oldu. Geçtiğimiz kasım ayında kilosu 15 TL'den satılan mandalina yüzde 233'lük artışla 50 TL'den satıldı. Üzüm, yüzde 150'lik artışla 28 TL'den 70 TL'ye; çilek, yüzde 100'lük artışla 150 TL'den 300 TL'ye çıktı. Limon, nar, portakal, muz ve Trabzon hurması da fiyat artışından etkilenen diğer ürünler oldu.