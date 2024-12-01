Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

İlçeye bağlı Karlıköy köyünde yaşayan Muhsin Dirlik'in, tarlasını sürdüğü traktör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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