Güngören'de kısmen çöken binanın altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki binanın 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi Zekeriya Yılmaz'ın yeri, arama-kurtarma ekiplerince tespit edildi.

Ekipler, iş makinelerini durdurup Yılmaz'ın bulunduğu alana indi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 günden bu yana enkaz altında kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedenini enkazdan çıkarma çalışmaları devam ediyor.

3 katlı bina çökmüştü

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkaz altnda kalmıştı.

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.