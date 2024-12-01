Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki kişinin bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Yazıcıoğlu kazadan sonra kendi imkanları ile hastaneye gitti.Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 20:37, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:52
Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.