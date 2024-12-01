Ankara'nın önemli kanaat önderlerinden Şeyho Duman vefat etti
Ankara'nın önemli kanaat önderlerinden birisi olan Şeyho Duman vefat etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 20:53, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:55
Ankara'da vefat eden Şeyho Duman için Pazar günü ikindi namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlık Camiinde cenaze namazı kılındı. Duman, Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.
Şeyho Duman'ın cenaze namazına Ankara'dan çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı
Adıyaman'da 1938 yılında dünyaya gelen Şeyho Duman önce Adıyaman Artan köyünden Malatya'ya oradan da Ankara'ya uzanan yaşam öyküsü çoğunlukla imkansızlıklar içinde geçti.
Uzun yıllar Ankara'da ilmi çalışmalarda bulunan Şeyho Duman 86 yaşında idi.