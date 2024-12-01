Ankara'nın önemli kanaat önderlerinden Şeyho Duman vefat etti

Şeyho Duman'ın cenaze namazına Ankara'dan çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı

Ankara'da vefat eden Şeyho Duman için Pazar günü ikindi namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlık Camiinde cenaze namazı kılındı. Duman, Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.

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