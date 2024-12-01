SMO, YPG'nin elindeki Tel Rıfat'ın şehir merkezine girdi

Suriye'nin en büyük ikinci şehri Halep, dört yıl aranın ardından silahlı muhalif grupların saldırılarıyla karşı karşıya. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği Suriye'de Beşar Esad ile muhalif gruplar karşı karşıya.

SMÖ, TEL RIFAT'IN İLÇE MERKEZİ MEYDANINA ULAŞTI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPGye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonunda Tel Rıfat ilçe merkezinin tümüne hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmalara ilçenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam eden SMO güçleri, Tel Rıfat'ın batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezindeki meydana kadar ulaştı.

Tel Rıfat'ın dış kesimlerinde ise yer yer çatışmalar sürüyor. Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşim birimlerinde terör örgütünün tuzakladığı çok sayıda mayın tespit edildi.

Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.

"PKK'YA DEVREDİLEN YERLERİ ALDIK"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Habertürk TV'ye konuk oldu ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

"Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi bizim için çok önemli. Fırat Kalkanı bölgesinde ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde siviller hedef alınıyordu. Artık Tel Rıfat'ın halkı biliyorsunuz tamamı yerinden edildi.

Bugün Tel Rıfat'ın kurtarılışıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'nun savunma bakanlığına bağlı olan milli ordu bugün Allah'a şükür bir gün içerisinde Tel Rıfat'ı tamamen hele geçirdi.

İnşallah bu ikinci adımı Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz.

Bizim asla oradaki halkla bir sıkıntımız yoktur. Kendilerine biz etnik, din ve ayrım yapmıyoruz. Bu sadece terör örgütüne karşı yapılan bir operasyondur. Bizim için bugün çok önemlidir. Bu terör belasından aslında kurtulmuş olduk."

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esad rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esad rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI HALEP MERKEZİNİN ANA MEYDANINA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kentinin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları kentin merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SMO MİNNIĞ HAVALİMANI'NI ELE GEÇİRDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Minnığ Havalimanı'nı kontrolü altına aldı.

Türkiye'ye 13 kilometre mesafede olması nedeniyle stratejik öneme sahip havalimanı, 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline girmişti.

Rusya ve İran da havalimanını karargah olarak kullanarak askeri malzemelerin dağıtımını buradan yapıyordu.

Terör örgütü, bu noktadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alıyordu.

Operasyon kapsamında SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları, bölgenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında sürüyor.

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN ÜNİVERSİTE HASTANESİNE HAVA SALDIRISI

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

SMO TEL RIFAT'I TAM KUŞATMAYA ALDI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.

Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

SMO: 3 KÖY TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti. Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat sahasında 3 köyü teröristlerden kurtardı.