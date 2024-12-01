Bakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 21:24, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.