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Zirve yarışında yara aldı: Galatasaray evinde 2 puan bıraktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de böylelikle sona ermiş oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Aralık 2024 22:00, Son Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:40
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Zirve yarışında yara aldı: Galatasaray evinde 2 puan bıraktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge sağladı.

Galatasaray, ikinci yarının hemen başında Sallai'nin golüyle öne geçti.

Ancak Eyüpspor 71. dakikada Ampem'in golüyle skora yeniden denge sağladı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 35 puanla liderliğini sürdürürken, Eyüpspor ise 23 puanla 4. sırada yer aldı.

ARDA TURAN, SEYRANTEPE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELDİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

EN YÜKSEK İSABETLİ ŞUT YÜZDESİ TAKIM

Eyüpspor maçının ilk yarısında yedi isabetli şut çeken Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 45 dakikasında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

TORREİRA'YA 100. MAÇ PLAKETİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.

Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

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