Okan Buruk'tan hakem eleştirisi: Çok tecrübesiz, çok genç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Hep istedik. 2. yarıya golle başladık. Rakibimiz büyük kısmını yerde geçirdi. Rakibimizde yerde yatmayan oyuncu yoktu. Zaten kaleci hep geç başladı.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Bunu yönetecek olan hakem ama bunu yönetecek hakem bu gücü gösteremedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Yönettiği tüm maçlarda zorlandı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Topun oyunda bu kadar az kalmış olmasına rağmen pozisyonlar ürettik.

"RAKİBİMİZ İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor.

"TÜRK TAKIMLARININ ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN DESTEK OLMAK GEREKİYOR"

Bugün 2-3 oyuncum daha sakatlanabilirdi. Hafta içi maç yok. Türk takımlarının önünü açmak için destek olmak gerekiyor. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş. Ben hiç şunu demedim. Niye diğer takımlar Pazar oynuyor demedim. Niye biz Pazartesi oynamıyoruz? Burada da bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocalarının herhalde hakemleri eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapıyor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum.

BERKE ÖZER YORUMU

Berke Özer önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı."