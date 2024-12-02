2 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde "İrade Engel Tanımaz" Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası açılışına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Hilton Garswn Inn GİMAT Otel'de engelli STK temsilcileriyle buluşacak.

(Ankara/10.00/11.30/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye Pavilyonu'nun açılışını yapacak, Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuşacak.

(Riyad)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi, Konferans ve Fuarı'nın açılışına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, şehir hastanesini, esnafı ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00/Isparta/14.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep ve İdlib illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Tel Rıfat)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/09.45)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Engelliler Günü Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Mersin/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Sakaryaspor-Boluspor maçıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Debrecen/22.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

(Mersin/15.00)

6- Dünya Futbol Zirvesi, Suudi Arabistan'da başlayacak.

(Riyad)