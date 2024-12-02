Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftaya yoğun mesai ile başlıyor. Bugün AK Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Engelsiz Türkiye, Dünya Engelliler Günü Buluşması" programına katılacak olan Erdoğan, Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda vatandaşa seslenecek.

Erdoğan, AK Parti'nin iktidarı süresince engelli vatandaşlara yönelik başlattığı ve gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki uygulamalar, bu uygulamalar sayesinde elde edilen gelişmeler ve sürece dikkat çekecek. Program başlangıcında Engelliler Korosu'nun konseri ve engellilerden oluşan folklor ekibinin gösterisi izleyicilere sunulacak.

Öte yandan, Beştepe Kültür Merkezinde Tarım ve Orman Bakanlığının DSİ toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 98 milyar lira değerindeki 564 adet tesisin açılışını gerçekleştirecek.

TEŞKİLATA MESAJ



Erdoğan ayrıca perşembe günü partisinin Merkez ve Karar Yürütme Kuruluna (MKYK) başkanlık edecek. MKYK'da sahadan gelen sorun ve talepleri dinleyecek olan Erdoğan'ın, il kongrelerinde ise parti teşkilatlarına önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun haftayı il kongreleri ile kapatacak. Erdoğan'ın cuma, cumartesi ve pazar günleri bazı illerde il kongrelerine katılarak partililerle buluşması bekleniyor.

Emrah Özcan