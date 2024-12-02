Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok

Kamuoyunda ceza infaz paketi olarak da bilinen 10'uncu Yargı Paketi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenlemeyle, cezası 2 yıldan az olan ancak kamuoyunun vicdanını yaralayan pek çok suçun ceza alt limiti 2 yıldan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenecek. Türkiye'nin tabi olduğu uluslararası hukuk sistemine göre, 2 yıl ve altı olan cezalarda hükmün geriye bırakılması ya da denetimli serbestlik uygulaması devreye alınıyor.

YENİDEN DÜZENLENECEK



Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; taksirle ölüme sebebiyet verme, trafikte yol kesme, gasp, uyuşturucu satıcılığı, kadın ve çocuk cinayetlerinde alt sınır kısa sürede tahliyeye sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden belirlenecek.

Ölümlü trafik kazası cezası için 2 yıldan 6 yıla kadar olan hapis isteminin alt sınırı 4 yıl üst sınırı ise 12 yıl olacak. Eğer birden fazla kişi hayatını kaybetmişse ya da kazada hem ölüm hem de yaralanmalarda ise alt sınır 2 yıldan 4 yıla üst sınırı 15 yıldan 24 yılla çıkarılması gündemde.

ALT SINIR DEĞİŞECEK



Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir aracın hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Yeni düzenlemeyle, bu suçun cezasının alt sınırı üç yıl olacak. Gasp sonucunda fail 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile cezalandırılıyor. Ancak bu suçu işeyenler iyi halden yararlanamayacak.

İYİ HALE SON



İnfaz sisteminde değişikliğe gidilecek. Basit suçlardan sabıka kaydı olmasına karşın herhangi bir cezai işlem görmeyen faillerin işledikleri suçlar cezasız kalmayacak. Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılma uygulamasına son verilecek. Mahkemeler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimselerin ilk duruşmada şartlı tahliye edemeyecek. Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek. Toplumsal vicdanı yaralamayacak kararların çıkması sağlanacak.