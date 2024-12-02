ODTÜ'lü profesör 35 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

Dolandırıcıların son hedefi merhum Ordinaryus Profesör Hamdi Peynircoğlu'nun oğlu ODTÜ'lü emekli profesör Nihad Peynircioğlu (80) oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen ünlü bilim adamı Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu,'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız" diyerek telefonu kapattı.

TELEFONDA GENÇLİĞE HİTABEYİ DİNLETTİLER

Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi, Whatsap hattından Peynircioğlu'na örgüt üyelerine para transferi yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar gönderdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı.

35 MİLYONU ÇEKİP TESLİM ETTİ

Talihsiz profesör, eşiyle birlikte telaşa kapıldı. Şüphelinin yönlendirmesiyle 15 milyon lirasını bankadan çekip para dolu çantayı Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti.

Bu esnada cep telefonuyla görüşmeye halen devam ediyordu. Profesör, farklı bir hesabında bulunan 20 milyonu da çekerek dolandırıcılara gönderdi. Ardından İntepe bölgesinde bekleyen bir kişiye talimatlar doğrultusunda teslim etti.

ARALARI İNCELEYİP SANA İADE EDECEĞİZ

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp toplam 35 milyon TL teslim eden 80 yaşındaki kimya mühendisine, " Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez.Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi.

VUKAT KIZINA ANLATTI SAVCILIĞA KOŞTU

Bir süre geçtikten sonra paraların iade edilmediğini gören profesör, yaşadıklarını avukat kızına anlattı ve dolandırıldığını anladı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şehir giriş çıkış kameralarını inceleyen polis, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti.



Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN











