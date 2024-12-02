Yemek kartlarına 'asgari ücret' düzenlemesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni düzenleme, işyerlerinde yemek bedellerine ilişkin ödeme sistemini değiştirdi. Özellikle yemek kartları ve günlük yemek ücretlerinin hesaplanması konusundaki değişiklikler dikkat çekiyor.

Yemek Kartları Kapsama Alındı

Daha önce yalnızca nakit ödemelerle sınırlı olan yemek bedeli uygulamasına, yapılan değişiklikle yemek kartları, çekler, kuponlar gibi araçlar da dahil edildi. Bu, çalışanların yemek bedelini farklı ödeme araçlarıyla kullanabilmesine olanak tanıyor.

Asgari Ücret Şartı Değiştirildi

Eski uygulamada, yemek bedelinin hesaplanmasında bir günlük asgari ücretin belirli bir oranı esas alınırken, yeni düzenlemeyle bu şart kaldırıldı. Artık sigortalıya sağlanan yemek bedeli, fiilen çalışılan günlere ait Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak.

Eski Madde:

Yemek bedeli hesaplamasında, günlük asgari ücretin bir oranı baz alınıyordu.

Yeni Madde:

"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği durumlarda, yemek bedeli sigortalıya nakit, yemek kartı, çeki ya da kuponu gibi araçlarla sağlanabilir. Bu durumda fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeli, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarı aşmayacak şekilde hesaplanır."

Çalışanlar İçin Esneklik ve Kolaylık

Bu düzenleme, hem işverenlere hem de çalışanlara daha fazla esneklik sağlıyor. İşverenler, yemek bedelini doğrudan yemek kartları veya kuponlarla karşılayabilecek, çalışanlar ise bu ödemeleri daha özgür bir şekilde kullanabilecek.

Yapılan değişiklik, yemek bedeli uygulamasını daha modern ve çalışan odaklı bir hale getirerek, iş dünyasında büyük bir kolaylık ve şeffaflık yaratmayı hedefliyor.