Gurbetçilere kötü haber! Yardım parası kesildi

İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Ana sayfaHaberler Dünya

Gurbetçilere kötü haber! Yardım parası kesildi

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları, kesin dönüş yapmayı planladıklarında Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi'nden (OFII) aldıkları yardım parası kesildi. Bu durumun Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki Türkleri de uygulanabileceği ileri sürülüyor.

Haber Giriş : 02 Aralık 2024 09:52, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:00
Yazdır
Gurbetçilere kötü haber! Yardım parası kesildi

Artı 33'ün haberine göre, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları, kesin dönüş yapmayı planladıklarında, Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII) tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabiliyorlardı. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle Türkiye, OFII'nin destek sağladığı ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu değişiklik, kesin dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları için önemli bir gelişme oldu.

Fransa, göçmenlere yönelik bir dizi destek hizmeti sunuyor ve bunlardan biri de kesin dönüş yardımı. Bu destek, Türkiye dahil pek çok ülke vatandaşı için dönüş yolculuğu, gerekli belgelerin hazırlanması ve bazı maddi yardımlar gibi hizmetleri kapsıyordu.

Ancak son yapılan düzenlemeyle Türkiye, OFII tarafından maddi destek sağlanan ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu değişiklik, Fransa'da uzun süre yaşamış Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir durum haline geldi.

OFII'nin destek sağladığı ülkeler, genellikle ekonomik ya da siyasi zorluklarla karşılaşan devletler arasından seçiliyor. Afrika'dan Burkina Faso, Mali ve Senegal gibi ülkeler, Asya'dan ise Bangladeş ve Pakistan gibi devletler bu listeye dahil edilmiştir.

BÜYÜK SORUN YAŞIYOR

Türkiye'nin bu liste dışında kalması, Fransa'da yaşayan Türkler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Artık Türk vatandaşları, kesin dönüş yaparken OFII'den maddi destek alma şansını kaybetmiş durumda.

OFII tarafından sağlanan kesin dönüş yardımından faydalanmak için, bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyordu.

Bu şartlar arasında Fransa'da belirli bir süre ikamet etme, dönüş için belgelerin hazırlanması ve geri dönüş yolunun maddi olarak karşılanması yer alıyordu. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye'nin bu listeden çıkarılması, Türk vatandaşlarının bu imkandan faydalanamamasına neden oldu.

OFII'nin sunduğu destek, dönüş yolculuğunun yanı sıra çeşitli bürokratik işlemleri de kapsıyordu. Ancak, Türkiye'nin bu programdan çıkarılmasıyla birlikte, Fransa'daki Türk toplumu için maddi destek alma imkanı son buldu.

Bu değişiklik, özellikle uzun yıllar Fransa'da yaşayan ve dönüş yapmayı planlayan vatandaşlar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Yeni düzenleme ile Türkiye dışındaki ülkeler, OFII tarafından desteklenen listede yer alırken, Türk vatandaşları bu yardımlardan faydalanamayacak. Kesin dönüş sürecinde destek almak isteyenler, Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi'ne başvuruda bulunarak, geçerli olan diğer şartlar hakkında bilgi alabilirler. Fransa'daki en yakın şubelerden birine başvurarak, mevcut koşullar ve yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Bu durumun Almanya'da başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilere uygulanabileceği ileri sürülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber