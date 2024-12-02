Çocukların oyunu ölümle bitiyordu arkadaşını fırına kilitledi

İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocukların oyunu ölümle bitiyordu arkadaşını fırına kilitledi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç, oyun oynadığı arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Fırının derecesinin artırılması sonucu B.Ç'de yanıklar meydana geldi. Fırından çıkarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 10:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:12
Yazdır
Çocukların oyunu ölümle bitiyordu arkadaşını fırına kilitledi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. (16) iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendini üzerine su döküldüğünü söylemesi yönünde tembihlediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı.Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber