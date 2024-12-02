İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç

Aralık 2024 En Ucuz Otomobiller: Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında hem küresel hem de iç ekonomik şartlar nedeniyle dalgalanmalar yaşanabiliyor. Ancak 2025 için gün sayılırken firmalar ellerindeki 2024 model araçları elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle kampanya üzerine kampanya yapıyor. Peki Aralık 2024 itibarıyla en ucuz, uygun otomobiller hangileri?

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 10:15, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:21
Yazdır
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç

Yılın son ayına girmiş, yeni yıl için gün saymaya başlamışken otomotiv piyasasında hareketli bir süreç başladı.

Firmalar 2025'e sayılı gün kala 2024 model araçları elden çıkarmak için kampanyanlar düzenliyor.

Fiyat indirimleri, faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanı gibi fırsatlar sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşların ilgisini çekiyor.

* Piyasadaki en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Manuel vites, benzinli Egea 899 bin 900 liradan satılıyor.

* Onu Hyundai i10 izliyor. Manuel vites, benzinli modelin üzerinde 920 bin lira fiyat etiketi bulunuyor.

* Manuel vites, benzinli Opel Corsa ise 1 milyon 75 bin liralık fiyatıyla en ucuz üçüncü otomobil olarak dikkat çekiyor.

İşte piyasadaki en ucuz 15 otomobilin listesi:

  • Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp - 889.900 TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. - 920.000 TL
  • Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel - 1.075.900 TL
  • Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 1.090.000 TL
  • MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps - 1.299.000 TL
  • Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG - 1.310.000 TL
  • Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik - 1.330.000 TL
  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life - 1.359.000 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.390.000 TL
  • Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin Style - 1.385.600 TL
  • TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL
  • BYD DOLPHIN - 1.280.000 TL
  • Cupra Born - 1.890.000 TL
  • Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Dizel, 130 hp, DCT - 2.140.000 TL
  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic - 2.267.531 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber