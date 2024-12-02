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Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katılıyor

Eski İYİ Partili Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 10:34, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:01
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Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katılıyor

İYİ Parti'den istifası sonrası 82 gün bağımsız kalan milletvekili Ümit Özlale'nin adresi belli oldu. Özlale, CHP'ye katılıyor.

SÖZCÜ TV'ye yaptığı ilk açıklamada Özlale, "Daha öncesinde birkaç görüşme yaptım. Kalkınma, ekonomi alanında bilgilerimi, tecrübelerimi daha çok bir akademisyen olarak CHP'ye vermek istiyorum. Bütün sorunları yaratan AK Parti iktidarını gönderip, yerine yoksulluğu azaltacak bir iktidar getirmek istiyorsak bunun CHP'de mümkün olacağını düşünüyorum" dedi.

8 NİSAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Özlale istifasını gelinen noktada, İYİ Parti'nin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek gördüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

-Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

-Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

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