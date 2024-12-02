İşçi servisi şarampole devrildi; 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Emet ilçesi Günlüce mevkiinde meydana geldi. Emet bor işletmesinde gece vardıyasından çıkan işçileri alan İsmail Aksu, kullandığı 43 ACS 572 plakalı otobüsün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücü Aksu'nun yanı sıra işçiler yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hasanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olan Yüksek Koç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.