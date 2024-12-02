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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 935 liradan satılıyor. Çeyrek altın 4 bin 951 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 729 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 11:01, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:03
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Cuma günü altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 956 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 935 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 951 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 729 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yükselen jeopolitik risklerin etkisiyle son 4 iş gününde değer kazanan altın güçlenen doların alternatif maliyetini artırması altının ons fiyatının baskılanmasında önemli rol oynadı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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