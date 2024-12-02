Kamuda yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için çağrıya çıkıldı

İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Kamuda yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için çağrıya çıkıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka alanındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi" çağrısı başvuruya açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 11:05, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:06
Yazdır
Kamuda yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için çağrıya çıkıldı

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2024" çağrısına çıkıldı.

Çağrıda 2023'te yayınlanandan farklı olarak, başvurulan projenin çağrı bütçesi 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartıldı. Ayrıca özel sektör veya kamu AR-GE birimleri, proje yöneticisi kuruluş olmak üzere konsorsiyum içerisinde üniversitelerin proje yürütücüsü kuruluş olarak yer alması gerekecek. Çağrıda finans teknolojilerinden akıllı üretim sistemlerine, akıllı tarım, gıda ve hayvancılıktan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe, e-ticaretten akıllı eğitim teknolojilerine kadar çeşitli temalara yer verilecek.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü ile başvuru öncesi bir işbirliği protokolü imzalaması ve bu işbirliği protokolünün proje önerisi ekinde sunulması gerekecek.

Çağrının ilk aşamasında ihtiyaç sahibi kamu kurumlarından başvurular alınacak. İkinci aşamada ihtiyaçlar komisyon tarafından önceliklendirilerek 10 ihtiyaç başvurusu için teknik isterler dokümanı hazırlanacak. Son aşamada belirlenen teknik isterlere uygun şekilde hazırlanan proje başvuruları kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları ve teknik isterler dokümanı, 18 Ocak'ta "https://tubitak.gov.tr/1007" adresinde 1007 çağrıları bölümünde duyurulacak. İhtiyaçlar ve isterlere ilişkin teknik koordinasyon Yapay Zeka Enstitüsü tarafından sağlanacak.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine "http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr" bağlantısından ulaşılabilecek.

İhtiyaç sahibi kamu kurumlarının, 18 Aralık 2024'e kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor. Hazırlanacak proje önerilerinin de 18 Şubat 2025'e kadar sisteme kaydedilmesi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber